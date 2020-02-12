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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,27 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

12.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:58BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,27 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2726320954
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,34542826
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,54220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,2329290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,141189127
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2828280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,3116160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216151
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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