Haberler » Ekonomi » BES fonu istatistikleri - Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,17 yükselirken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52'yle "Hisse Senedi" fonları oldu.

13.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:12BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,17 yükselirken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52'yle "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1726323726
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,2154531
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,25211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,5229263
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,201181153
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3928262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,0816016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 18:15:43