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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

14.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:54BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0426317786
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,09541935
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,23220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,2829263
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,141187048
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2328280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,6816160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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