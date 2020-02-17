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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

17.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:48BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0826318281
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,1854504
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,05211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,2629227
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,031187345
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1228244
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,1716160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0916160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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