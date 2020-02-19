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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

19.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:28BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0726377185
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,18542925
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,33202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,8529029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,2311814103
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,2028226
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,1316160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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