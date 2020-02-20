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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

20.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:16BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,13263145118
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,01542925
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,01211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,1329524
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,021186454
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,01281414
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,8416160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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