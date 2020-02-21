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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,62 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

21.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:04BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,62 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,6226343219
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,5754350
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-1,21202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-2,6229128
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-1,091185113
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,7228226
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,9416160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0116160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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