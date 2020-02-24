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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

24.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:28BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2426319766
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,12542925
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,44220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,8329272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,111187939
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4728280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,2716160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0716160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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