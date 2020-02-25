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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,35 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

25.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:42BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,35 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2426379182
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,07542727
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,45211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,8429029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,5211814102
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,1228523
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler3,3516160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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