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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,45 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,03 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

26.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:42BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,45 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,03 ile "Para Piyasası" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,4526347215
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,2954450
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,13202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,2729326
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,171182097
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,1528424
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,8916016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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