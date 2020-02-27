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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

27.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:50BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1426323626
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,0954513
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,20220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,2929281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,051189621
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2428271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,4616160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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