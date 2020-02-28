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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,65 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

28.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:34BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,65 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,6526350213
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,15541143
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-1,48202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-3,7329029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-1,031187111
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,7928127
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,1116151
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

28.02.2020 15:11:15