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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,13 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

02.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:34BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,13 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-1,1326331232
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,9055649
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-1,47202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-3,6729029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-1,641177110
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,4328226
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,3016016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

2.03.2020 15:32:27