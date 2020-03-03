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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,52 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

03.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:40BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,52 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,5226324023
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,6155541
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,62220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,2629290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,131171143
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3028253
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,0916016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0616160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

3.03.2020 15:00:17