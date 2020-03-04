Haberler » Ekonomi » BES fonu istatistikleri - Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,70 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,34 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

04.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:50BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,70 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,34 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,7026524123
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,7055550
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,35220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi3,3429281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,191191153
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4828253
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,0416016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

4.03.2020 15:39:04