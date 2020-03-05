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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,50 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

05.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:24BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,50 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,50265153111
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,44554114
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,25202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,5929029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,681197939
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,4528127
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,9516160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

5.03.2020 15:04:40