BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile "Karma & Esnek" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,12
|265
|211
|50
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,16
|55
|32
|23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,21
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,27
|29
|26
|3
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,50
|119
|111
|5
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,39
|28
|25
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,99
|16
|0
|16
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,03
|16
|16
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)