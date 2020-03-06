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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile "Karma & Esnek" fonları oldu.

06.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:14BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile "Karma & Esnek" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1226521150
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,16553223
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,21211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,2729263
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,501191115
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3928252
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,9916016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

6.03.2020 17:04:22