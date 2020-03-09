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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

09.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:34
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0126578187
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,54552827
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-1,06202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-2,1729029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,4811912107
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,1028622
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,8016160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0916160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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BES fonu istatistikleri
Etiketler : Ekonomi
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