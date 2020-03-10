Menü
Haberler ›› Ekonomi ››BES fonu istatistikleri - Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,30 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,34 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

10.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:26
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,30 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,34 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-1,3026535229
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-1,2055352
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-2,36202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-5,7829029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-1,831191117
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-1,1028127
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,3416142
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0116160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Ekonomi
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Ekonomi
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor Ekonomi
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü Ekonomi
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek Ekonomi
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Ekonomi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi Ekonomi
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi Ekonomi
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi