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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

11.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:38
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,08265117147
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,0555541
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,43202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,6929227
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,011194375
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,8528226
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,5716016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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