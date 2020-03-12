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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

12.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:42
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,05265154107
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,15553223
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,35211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,4829524
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,021197046
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,01281413
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,6916160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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