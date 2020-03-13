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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,41 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,03 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

13.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:44
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,41 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,03 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-1,4126525237
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-1,2755352
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-2,74202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-6,5129029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-1,781194112
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-1,3128226
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,2716016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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