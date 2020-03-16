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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,81 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

16.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:58
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,81 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0226522242
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,3655541
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,69220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,8129281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,561191126
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,12281018
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-2,4216016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0716160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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