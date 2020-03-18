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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,40 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,03 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

18.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:04
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,40 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,03 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,4026555206
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,05551837
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,54211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,6729326
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,2911915100
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,8228226
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,3916016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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