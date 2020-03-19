Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››BES fonu istatistikleri - Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,38 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

19.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:24
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,38 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,3826591170
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-1,41552728
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-1,42202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-2,1229029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,401192493
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,0828818
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,4216160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0616160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Ekonomi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Ekonomi
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Ekonomi
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Ekonomi
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis’te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir Ekonomi
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Ekonomi
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı Ekonomi
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Loading