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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,88 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,01 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

20.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:48
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,88 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,01 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,8826548216
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,9355550
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,67202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,9629326
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-1,3611917101
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,0728721
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,3216016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0116160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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