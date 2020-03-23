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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,67 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

23.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:12
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,67 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,6726525311
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,6955487
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,52211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,3929290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,831191171
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4228262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,4916160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0816160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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