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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

24.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:54
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,21265107156
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,11552827
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,73202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-2,0429029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,761192493
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1428235
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,8616160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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