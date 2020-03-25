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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,15 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 5,74 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

25.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:28
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,15 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 5,74 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)1,1526523032
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,22553025
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,74220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi5,7429290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,531191106
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,4328271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,7416160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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