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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

26.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:48
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)1,0226523430
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,2955523
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,47211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,26291613
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,6111910711
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2928262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,5016160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

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