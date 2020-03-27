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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,63 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,72 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

27.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:46
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,63 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,72 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,6326421451
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,64552926
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,38220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,7229290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,231189425
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,7028280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,3716160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

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