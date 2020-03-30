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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,26 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

30.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:44
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,26 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,2826486176
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,01553718
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-1,23202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-3,3829029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,431181997
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,5628028
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,2616142
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0716160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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