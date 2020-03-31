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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

31.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:04
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,02264115146
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,49551045
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,07211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,09291217
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,181184669
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,10281414
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,9616160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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