Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,32 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,46 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

01.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:20
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,32 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,46 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,3226422538
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,36552826
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,13211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,4629290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,291181108
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,5428271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,2016142
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››BES fonu istatistikleri - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası’na toplam 76 milyon bağışladı Ekonomi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Ekonomi
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Ekonomi
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Ekonomi
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı Ekonomi
Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı
Türkiye’nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği’ne 8 milyon lira bağışladı Ekonomi
Türkiye'nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağışladı
Kapalıçarşı’nın kapanması kuyumcuları vurunca uzman isimden kritik çağrı geldi Ekonomi
Kapalıçarşı'nın kapanması kuyumcuları vurunca uzman isimden kritik çağrı geldi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:57: TOGG'da üst düzey atama - Ekonomi 16:56: Yeşim'den Milli Dayanışma Kampanyasına destek - Ekonomi 16:54: Ordu'da Büyükşehir'den üreticilere tam destek - Ekonomi 16:50: Moody's, 4 büyük enerji şirketinin kredi notu görünümünü "negatife" çevirdi - Ekonomi 16:47: Benzine 8 kuruş zam - Ekonomi 16:21: Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi - Ekonomi 15:35: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı - Ekonomi 14:56: Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek - Ekonomi 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler 13:04: Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı - Ekonomi 12:53: Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu - Ekonomi