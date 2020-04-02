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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

02.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:02
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,1826472191
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,3755847
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,21202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,7229326
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,311182295
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,0528721
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,3616160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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