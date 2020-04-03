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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

03.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:10
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,12264137127
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,4455352
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,23220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,7929272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,161185266
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,0928235
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,0816142
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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