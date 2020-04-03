BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
03.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:10
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|-0,12
|264
|137
|127
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,44
|55
|3
|52
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,23
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,79
|29
|27
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|-0,16
|118
|52
|66
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,09
|28
|23
|5
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|0,08
|16
|14
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,02
|16
|16
|0
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi