BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
06.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:52
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|-0,11
|265
|116
|149
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,74
|55
|3
|52
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,04
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,19
|29
|17
|12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|-0,68
|119
|35
|84
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,15
|28
|28
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|1,82
|16
|16
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,07
|16
|16
|0
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi