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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,58 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,73 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

07.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:32
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,58 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,73 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,5826519372
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,4655451
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-1,33220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,7329290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,301199821
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,8628280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,3216160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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