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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,81 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

08.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:04
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,81 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,8126524915
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,1955550
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,61220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,8029272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,8511910810
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1328253
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,7416160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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