BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,81 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.
08.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:04
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,81
|265
|249
|15
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|1,19
|55
|55
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,61
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,80
|29
|27
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,85
|119
|108
|10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,13
|28
|25
|3
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|0,74
|16
|16
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,02
|16
|16
|0
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi