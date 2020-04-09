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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,27 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

09.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:03
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,27 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2726521946
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,49553025
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,51220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,8629281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,121199920
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3628280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,2916160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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