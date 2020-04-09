BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,27 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
09.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:03
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,27
|265
|219
|46
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,49
|55
|30
|25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,51
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,86
|29
|28
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,12
|119
|99
|20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,36
|28
|28
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|0,29
|16
|16
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,02
|16
|16
|0
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi