BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,81 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
10.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:52
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,81
|265
|263
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,93
|55
|55
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|1,35
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|2,79
|29
|29
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,99
|119
|118
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,31
|28
|27
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|0,24
|16
|16
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,03
|16
|16
|0
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi