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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,81 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

10.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:52
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,81 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,812652631
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,9355550
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,35220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,7929290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,991191180
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3128271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,2416160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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