BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,50 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.
13.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:38
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,50
|265
|244
|20
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,75
|55
|50
|5
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,24
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,32
|29
|27
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,53
|119
|112
|6
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,04
|28
|23
|5
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|0,46
|16
|15
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,07
|16
|16
|0
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi