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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,50 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

13.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:38
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,50 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,5026524420
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,7555505
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,24211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,3229272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,531191126
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,0428235
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,4616151
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0716160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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