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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,30 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

14.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:56
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,30 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,30265149116
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,40552926
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,01211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,0829524
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,231195564
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2628271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,5216160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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