BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,30 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
14.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:56
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,30
|265
|149
|116
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,40
|55
|29
|26
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,01
|2
|1
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-0,08
|29
|5
|24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|-0,23
|119
|55
|64
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,26
|28
|27
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|1,52
|16
|16
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,04
|16
|16
|0
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi