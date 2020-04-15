BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,55 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,34 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
15.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:56
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,55
|265
|235
|29
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,04
|55
|26
|28
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,89
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|2,34
|29
|29
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,54
|119
|118
|1
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,76
|28
|28
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|1,05
|16
|16
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,02
|16
|16
|0
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi