BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,37 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
16.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:10
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|-0,37
|265
|64
|200
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|-0,16
|55
|16
|38
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-1,08
|2
|0
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-2,45
|29
|0
|29
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|-0,80
|119
|12
|107
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|-0,38
|28
|4
|24
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|0,58
|16
|16
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,02
|16
|16
|0
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi