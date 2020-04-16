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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,37 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

16.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:10
BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,37 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,3726564200
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,16551638
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-1,08202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-2,4529029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,8011912107
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,3828424
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,5816160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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