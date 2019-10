"BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım"

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Kuruca, "BES'i biraz kara gün parası gibi düşünmek lazım. Her acil durumda çekilip harcanabilecek bir para değil. O yüzden insanlar emeklilik için birikim yaptığının farkında olup o gözle tasarruf etmeli." dedi.Kuruca, Kocaeli'de EGM tarafından "Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor Projesi" kapsamında düzenlenen panel sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) ülke ekonomisi açısından önemi kadar, tasarrufla gelecek için hazırlık yapmanın da sosyal ve bireysel açıdan değerli olduğunu söyledi.Ekonominin güçlü olması ve yatırımların finansmanı için tasarruf etmenin faydalarından bahseden Kuruca, Türkiye'de Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) yüzde 2,5'i kadar BES tasarrufu yapıldığını kaydetti.Kuruca, OECD ülkelerinde bu oranın yüzde 50-60'lar seviyesinde olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:"İnşallah yeni düzenlemelerle ve Otomatik Katılım Sistemiyle (OKS) bunun daha hızlı büyüyeceğini ümit ediyoruz. Ülke ekonomisi için çok önemli. Toplamda gönüllü BES ile çok yeni OKS'de toplam 115 milyar lira gibi toplam GSMH'nin yüzde 2,5'i gibi bir oran. Bunu hızlıca büyütmemiz lazım. Her sene bu yüzde 25-30 civarında büyüyor ama daha hızlı büyümesini sağlayacağız. Emeklilik fonlarının büyüme oranı hakikaten güzel; yüzde 25 son sene büyümesi hatta son 10 yılda ortalama yüzde 30 büyüdü. Güzel bir büyüme oranı, üzerine daha fazlasını inşa etmek lazım. Ülkede birtakım yatırımlar yapmak istiyorsanız bunu sadece yurt dışı kaynaklarla yapmanız mümkün değil. Sağlam ekonomi bu tür uzun vadeli birikimlerden geçiyor. Toplumsal olarak daha çok tasarruf yapmayı desteklemeli ve öğrenmeliyiz.""Ömür uzuyor, finansal ihtiyaçlar artıyor"Kuruca, insan ömrünün uzamaya başladığını dolayısıyla emeklilik sonrası için finansal ihtiyaçların da arttığını bildirdi.Sosyal güvenlik sisteminin dünyada uzayan ömürlere hazırlıklı olmadığına işaret eden Kuruca, "O yüzden insanların uzun vadede emeklilikleri için birikim yapmaları lazım. Bunun dışında orta vadeli ihtiyaçları için de birikime ihtiyaç var. Emeklilik için çok önemli çünkü emeklilik için gelir, bir tek emekli maaşına bağlı oluyor. Bunu bir şekilde emeklilik döneminde çalışarak desteklemek mümkün olmuyor. Kışa hazırlık yapmak istiyorsak karınca gibi çalışacağız, tasarruf edip saklayacağız." değerlendirmesinde bulundu."Gençler tasarruf etmeyi erken öğrenmeli"Gençlerin de tasarruf etmeyi erken öğrenmeleri gerektiğini belirten Kuruca, orta vadeli ihtiyaçları için gençlerin şimdiden tasarrufa yönelmesi tavsiyesinde bulundu.Kuruca, gençlerin gelirlerinin yüzde 3-5'ini BES'in devlet katkısıyla birikim yapıp ihtiyaçlarını giderebileceğini aktararak, şunları kaydetti:"Daha da önemlisi emeklilik için de tasarruf etmeyi şimdiden planlamalarında fayda var. Bu emeklilik için ne kadar erken başlarsanız tasarrufa, o kadar daha iyi sonuç elde edilebiliyor. BES'i biraz kara gün parası gibi düşünmek lazım. Her acil durumda çekilip harcanabilecek bir para değil. O yüzden insanlar emeklilik için birikim yaptığının farkında olup o gözle tasarruf etmeli. BES'te çok risk almamak lazım. Güvenli şekilde kara gün parası gibi düşünmeleri gerekir. Çok sık fon değişiklikleri yapmayı tavsiye etmiyoruz ama en azından senede bir kere uzmanlara danışıp portföyünü gözden geçirmesinde fayda var. Çok da boş bırakmamak lazım. Çok da stres yapmamak lazım."