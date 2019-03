Beş Kuşaktır Balıkçılık Yapan Aile Denizden Ayrı Kalamıyor

Kaynak: AA

DUYGU AVUNDUK - Trabzonlu Erkaya ailesi dededen öğrendikleri balıkçılık mesleğini 5 kuşaktır devam ettiriyor ve emekli olmalarına rağmen denizden vazgeçemiyor.Murat Erkaya, ilkokulu bitirdikten sonra dedesi ve babasıyla 1945 yılında başladığı balıkçılık mesleğinden 35 yılın ardından emekli oldu. Ortahisar ilçesi Faroz Limanı'ndaki balıkçı barınaklarında ağabeyi ile 60 yıl çalışan 88 yaşındaki 4 çocuk babası ve 8 torun sahibi Erkaya, yeğenine bıraktığı mesleğine ağları tamir ederek, hasret gideriyor.Erkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunda denize açılıp, ağ toplayarak balıkçılığı öğrendiğini söyledi.Yıllarca ağabeyiyle ortak çalıştığını anlatan Erkaya, "O öldükten sonra yalnız kaldım. Yaşlandım. Meslek, yeğenime kaldı. Ama oğlum da bazen denize açılır. " dedi."Ağ örmeyi öğrenemeyen bu mesleği yapamazdı"Erkaya, küçük yaşlarda balık ağı örmeyi de öğrendiğini söyleyerek, "O yıllarda ağlar fabrikalarda yapılmazdı. Denize çıkan balıkçıların hepsi ağlarını kendileri örerdi. Çarşıda bulunmazdı. Öğrenemeyen de bu mesleği yapamazdı. Şimdilerde ise denizciler ağı çarşıdan gidip, alıp, denize çıkıyor. Bizler yokluk zamanında çalıştık. Şimdi ise her şey var. Bolluk var. Yok yok." diye konuştu. Denizcilik yaparak emekli olduğunu dile getiren Erkaya, şunları kaydetti:"Emekli oldum ama denizden ve ağlardan kopamadım. Sürekli 'Balık var mı?' diye denizi merak ettim. Yardıma ihtiyaçları oluyor. Geliyorum. Ağların tamirini ediyorum. Vücut kaldırmıyor ama kendi yeğenime yardım ediyorum. Para karşılığında değil, zaten parayla da biriyle çalışmam."Erkaya, mesleğini seven kişinin işinden kopamayacağını ifade ederek, "18 yaşından beri ağ dokuyorum. Balık ağları ve kale ağlarının yanı sıra şimdilerde alışveriş için fileler dokuyorum. Hısım, akrabaya hediye ediyorum. Bu işin zorlukları da var ama hangi işin zorluğu yok ki." diye konuştu."Bizim denizden kopmamız mümkün değil"Erkaya'nın 52 yaşındaki yeğeni Zafer Erkaya da amcası gibi 2 yıl önce emekli olduğunu ancak halen çalışmaya devam ettiğini belirterek, 1980 yılında dedesi, babası ve amcasının yanında işe başladığını söyledi."Deniz suyu sana dokundu mu daha yakanı kurtaramazsın" sözünü hatırlatan Erkaya, "Emekli olduk ama yosun kokusu almadan duramıyoruz. Sırf bu yüzden ne mahallemizden ne de mesleğimizden ayrılamıyoruz. Biz denizin kokusunu alıp, suyunu göreceğiz. Bizim denizden kopmamız mümkün değil." dedi.Erkaya, amcasının yolundan ilerlediğini anlatarak, "Amcam da emekli oldu, yaşı ilerledi ama mesleğini, denizi bırakamadı. Amcam, aşağı yukarı her gün geliyor. Merak ediyor. 'Balık var mı?, Ağlara yapacak bir şey var mı?' diye soruyor. Burada bana yardım ediyor. Burayla bağını hiç koparmadı. Özlem duyuyor. Yıllarca ağları birlikte yaptık. Ağları onarması, tekrar bize ustalık yapması bizimde hoşumuza gidiyor." sözlerine yer verdi.