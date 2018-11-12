Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028187
|-0,98
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,014718
|-0,59
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,048202
|-0,51
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016880
|-0,45
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,014765
|-0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012963
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023886
|-1,95
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,017295
|-1,21
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016595
|-0,94
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,049710
|-0,88
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017545
|-0,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012608
|-1,08
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,012761
|-1,02
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,086936
|-0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,012932
|-0,92
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012576
|-0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014588
|-1,57
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013789
|-1,08
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019932
|-1,04
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009832
|-0,74
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011133
|-0,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:05