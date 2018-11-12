12 Kasım 2018, 16:05
»»

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028187 -0,98 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028187 -0,98
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,014718 -0,59
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,048202 -0,51
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016880 -0,45
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014765 -0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012963 -0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023886 -1,95
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017295 -1,21
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016595 -0,94
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049710 -0,88
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017545 -0,86
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012608 -1,08
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012761 -1,02
NN Hay. Em. Karma EYF 0,086936 -0,98
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012932 -0,92
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012576 -0,91
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014588 -1,57
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013789 -1,08
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019932 -1,04
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009832 -0,74
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011133 -0,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:05