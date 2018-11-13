Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,042081
|-0,75
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060774
|-0,72
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057869
|-0,68
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034456
|-0,40
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,033611
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012886
|-0,59
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011660
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,016872
|-2,45
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023304
|-2,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027805
|-1,64
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,049731
|-1,48
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079860
|-1,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,092471
|-1,44
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,022696
|-1,13
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,086002
|-1,07
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,009956
|-0,96
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,017861
|-0,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019617
|-1,58
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013577
|-1,54
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009713
|-1,21
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014482
|-0,73
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011093
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022444
|-1,21
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022620
|-1,21
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014038
|-1,20
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014135
|-1,20
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023028
|-1,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)