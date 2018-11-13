13 Kasım 2018, 14:34
»»

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042081 -0,75 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042081 -0,75
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060774 -0,72
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057869 -0,68
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034456 -0,40
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,033611 -0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012886 -0,59
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011660 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016872 -2,45
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023304 -2,44
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027805 -1,64
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049731 -1,48
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,079860 -1,43
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,092471 -1,44
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022696 -1,13
NN Hay. Em. Karma EYF 0,086002 -1,07
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009956 -0,96
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017861 -0,92
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019617 -1,58
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013577 -1,54
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009713 -1,21
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014482 -0,73
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011093 -0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022444 -1,21
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022620 -1,21
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014038 -1,20
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014135 -1,20
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023028 -1,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
13 Kasım 2018 Salı 14:34