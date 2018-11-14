Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057736
|-0,23
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060655
|-0,20
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,082739
|-0,18
|Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,057468
|-0,17
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,024133
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,032977
|-0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,060942
|-0,65
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,049913
|-0,50
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,092013
|-0,50
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065927
|-0,43
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,029295
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,020986
|-0,48
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023830
|-0,47
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022347
|-0,43
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,013978
|-0,43
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014075
|-0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:54