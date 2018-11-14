14 Kasım 2018, 14:54
»»

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057736 -0,23 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057736 -0,23
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060655 -0,20
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082739 -0,18
Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057468 -0,17
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,024133 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032977 -0,76
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,060942 -0,65
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,049913 -0,50
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,092013 -0,50
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065927 -0,43
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029295 -0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020986 -0,48
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,023830 -0,47
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022347 -0,43
NN Hay. Em. Altın EYF 0,013978 -0,43
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014075 -0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:54